João Fonseca se torna 1º tenista brasileiro campeão mundial da ITF

O jovem tenista brasileiro João Fonseca foi reconhecido nesta terça-feira como o campeão mundial do circuito juvenil da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês). O atleta de apenas 17 anos, campeão juvenil do último US Open, é o primeiro brasileiro a obter tal feito no circuito da ITF.

Fonseca recebeu o título e o troféu por ter terminado na liderança do ranking juvenil masculino, com 2.902,25. E superou a concorrência do mexicano Rodrigo Pacheco Mendez, de 18 anos, que foi o segundo colocado da lista, com 2.852.25.

“Estou muito orgulhoso da minha carreira como juvenil e é uma honra ser o primeiro brasileiro da história a terminar o ano como número 1 do mundo e receber este prêmio de campeão mundial da ITF”, celebrou o tenista carioca, que foi campeão da Copa Davis juvenil com a equipe brasileira em 2022.

“Tivemos muitos jogadores incríveis no juvenil nos últimos anos. Espero poder inspirar a próxima geração e conquistar todas as coisas incríveis que as lendas do Brasil conquistaram”, disse Fonseca.

O brasileiro brilhou nesta temporada, a sua última como juvenil, na quadra dura do US Open, quando faturou seu único título de Grand Slam. Ele ainda alcançou as quartas de final dos demais três torneios de Major do circuito. E foi campeão do J300 de Roehampton, na grama, e vice-campeão do Banana Bowl, em Criciúma (SC).

Fonseca não é o primeiro brasileiro a receber o status de “campeão mundial” no circuito, conquista que é consequência de terminar a temporada na liderança do ranking. Em 2000, Gustavo Kuerten foi o primeiro a obter tal feito em simples na ATP. Em 2016 e 2017, Bruno Soares e Marcelo Melo repetiram a dose nas duplas, com seus respectivos parceiros (Jamie Murray e Lucasz Kubot).

