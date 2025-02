João Fonseca perde para Muller e se despede do Rio Open na 1ª rodada

O brasileiro João Fonseca se despediu na primeira rodada do Rio Open, principal torneio de tênis da América do Sul, ao perder para o francês Alexandre Muller nesta terça-feira (18), segundo dia da competição.

Dois dias depois de se tornar um dos dez mais jovens campeões da história do circuito, ao vencer o torneio ATP 250 de Buenos Aires, o jovem carioca de 18 anos não resistiu à solidez e experiência do francês de 28 anos no saibro do Jockey Club.

“Não foi o jogo que eu queria, mas não podia deixar de agradecer a essa torcida maravilhosa”, disse Fonseca (68º do ranking) logo após a partida, da qual saiu cabisbaixo mas aplaudido.

Muller (60º) venceu por 6-1 e 7-6 (7/4) em uma hora e 34 minutos de jogo na Guga Kuerten, quadra principal, e vai enfrentar o argentino Tomás Etcheverry, oitavo cabeça de chave, nas oitavas de final.

Embora tenha tido um início promissor, apoiado pela animada torcida que aposta nele como o sucessor de Guga, Fonseca perdeu ímpeto muito rapidamente diante de um adversário muito mais sólido e experiente.

O jovem carioca perdeu treze pontos consecutivos no primeiro set e deu alguns sinais de vida no sexto game, quando diminuiu para 5 a 1, e conseguiu impor o saque.

Observado da arquibancada pelo surfista brasileiro Gabriel Medina e pelo ex-lateral Filipe Luis, atual técnico do Flamengo, o prodígio reagiu no segundo set.

Ele continuou cometendo vários erros, principalmente com sua direita, e foi ouvido dizendo “Errei todas!”. Mas conseguiu levar a definição para o tie-break, onde acabou sendo derrotado pelo francês.

A partida de Fonseca era um dos duelos mais esperados do segundo dia do torneio carioca, disputado em meio a uma onda de calor sufocante.

Mais cedo, Alexander Zverev, número dois do mundo, derrotou com dificuldade o chinês Yunchaokete Bu por 7-6 (7/4) e 6-4 em sua estreia nas quadras cariocas.

O alemão é o grande favorito e atração do principal torneio de tênis da América do Sul.

— Resultados desta terça-feira do ATP 500 do Rio de Janeiro:

– Primeira rodada

Alexandre Muller (FRA) x Joao Fonseca (BRA) 6-1, 7-6 (7/4)

Alexander Zverev (ALE/N.1) x Bu Yunchaokete (CHN) 7-6 (7/4), 6-4

Francisco Cerundolo (ARG/N.4) x Hugo Gaston (FRA) 7-6 (11/9), 6-0

Luciano Darderi (ITA) x Hugo Dellien (BOL) 7-6 (7/2), 2-2 e abandono

Tomás Etcheverry (ARG/N.8) x Corentin Moutet (FRA) 6-3, 7-6 (7/1)

Sebastián Báez (ARG/N.5) x Román Burruchaga (ARG) 6-3, 7-5

Mariano Navone (ARG) x Roberto Carballés Baena (ESP) 6-4, 6-3

Damir Dzumhur (BIH) x Dusan Lajovic (SRB) 6-3, 6-4

Jaime Faria (POR) x Marcelo Barrios (CHI) 6-2, 7-5

raa/ma/aam