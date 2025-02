João Fonseca impressiona Alcaraz e vira ‘prodígio’ da ATP após título em Buenos Aires

O título do ATP 250 de Buenos Aires de João Fonseca, conquistado neste domingo, movimentou o mundo do tênis. Veículos esportivos e associações internacionais já o tratam como uma “realidade”, com apenas 18 anos, e lendas da modalidade se surpreenderam com o desempenho do atleta. É o caso de Carlos Alcaraz, número 3 no ranking mundial, que elogiou a performance do brasileiro.

Sob pressão da torcida argentina, que torcia pelo dono da casa, Francisco Cerúndolo, o representante do País demonstrou frieza e despachou o adversário em uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/1). Com o resultado, ele se tornou o campeão sul-americano mais novo na era ATP Tour e também entrou no Top 10 dos mais jovens campeões da história, tirando da lista o americano Pete Sampras, ex-número um do mundo e ex-recordista de títulos de Grand Slams.

O manifesto que mais badalou as redes sociais no Brasil foi o de Alcaraz, prata olímpico em Paris-2024 e campeão em Roland Garros, Wimbledon (duas vezes) e no US Open. “Impressionante, João! Muitos parabéns!!”, escreveu o espanhol em seu perfil no X (antigo Twitter). Essa foi a segunda vez no final de semana que uma lenda do tênis reconheceu o talento do brasileiro: no sábado, Andy Murray disse que “mal pode esperar” para ver um duelo entre ele e Carlos.

A mídia esportiva internacional também repercutiu a vitória de Fonseca. O Diário Olé, da Argentina, escreveu que o brasileiro “fez história” ao derrotar Cerúndolo, e compartilhou diversos momentos da celebração do atleta nas redes. O portal Eurosport, um dos maiores da Europa, o chamou de “estrela”.

As principais associações do tênis não ficaram de fora do grande momento de Fonseca. O perfil oficial do US Open no X compartilhou o resultado da final do ATP 250 de Buenos Aires com a legenda: “Anote”. O ATP Tour chamou o brasileiro de “prodígio”, enquanto a Tennis TV, veículo oficial de transmissão da associação masculina, disse que “ele é o futuro”.