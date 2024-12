João Fonseca exalta preparação para torneio e diz que título vale como cartão de visita em 2025

Uma semana em Londres, treinos intensos, adversários acostumados à quadra rápida para ambientá-lo ao piso do torneio e muita dedicação. Essa foi a receita para tornar o azarão João Fonseca, que entrou no Next Gen Finals como menos cotado para o título, no campeão da competição.

“A preparação começou aqui, mas depois fui para Londres porque no Brasil não tem muitos jogadores acostumados ao piso rápido. Enfrentei sparrings muito bons e isso me ajudou muito. A intensidade (nas atividades) também foi importante. Fui para o Next Gen me sentindo muito bem”, afirmou João Fonseca.

Apesar de ter ficado feliz pelo título, o tenista carioca disse que o simples fato de estar entre os oito melhores tenistas do mundo com idade até 20 anos já foi um prêmio. Com o decorrer do torneio, as coisas foram acontecendo e ele conseguiu absorver a pressão natural da competição.

“Fui crescendo jogo a jogo. Estava competindo onde só estavam os tops (nesta faixa etária). E os outros sete competidores eram melhores do que eu. As coisas foram acontecendo e fui evoluindo. Gosto de pressão, de jogos grandes, torcida barulhenta. Todo aquele ambiente me fez bem”, comentou João que falou sobre a importância de vencer o Next Gen Finals.

“Vou para o meu segundo ano como profissional e sem dúvida que vai ser desafiador. Vou ter que começar a defender pontos, a enfrentar grandes jogadores. Mas também, isso já aumenta a minha confiança. Esse título já vale para a temporada 2025”, declarou.

Na campanha que rendeu o campeonato em Jeddah, na Arábia Saudita, João Fonseca havia derrotado o francês Arthur Fils, Learner Tien e o checo Jakub Mensik, avançando às semifinais como primeiro colocado no Grupo Azul. No sábado, eliminou o francês Luca Van Assche para chegar à final. Invicto no torneio, o brasileiro voltou a vencer o norte-americano Learner Tien na decisão. O triunfo veio de virada: 3 sets a 1, com parciais de 2/4, 4/3 (10/8), 4/0 e 4/2 em 1h27 de partida.