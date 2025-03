João Fonseca exalta Nishikori e prevê final ‘mentalmente difícil’ com Bublik em Phoenix

João Fonseca pode conquistar neste domingo seu terceiro título na temporada antes de disputar o segundo ATP 1000 da carreira, a partir da próxima semana em Miami. Após desbancar Kei Nishikori com duplo 6/3 neste sábado, na semifinal do Challenger de Phoenix, o brasileiro fez questão de exaltar o experiente japonês e já fez um prognóstico da dura decisão com o casaque Alexander Bublik.

Ao alcançar a decisão em Phoenix, o prodígio alcançará seu melhor ranking da carreira. Atualmente 80º do mundo, subirá, ao menos, ao 64º lugar. A conquista em Phoenix pode render posição ainda melhor. E ele espera repetir a atuação diante de Nishikori, a qual aprovou seu jogo.

“Jogo difícil hoje, com um ídolo do esporte. É um prazer jogar e estar na mesma quadra com Nishikori, que foi quatro do mundo”, elogiou João Fonseca. “Eu sabia que tinha de dar meu melhor e foi o que fiz, fui muito bem fechando os buracos da partida, as portas dele, bem no meu saque hoje”, avaliou.

O brasileiro foi além: “Fui bem no saque em primeira bola, na devolução em primeira bola, não deixando ele ser tão agressivo do jeito que gosta de jogar, com tempo. Não permiti ele fazer as subidas na rede, e eu sim comandando o jogo. Isso foi muito bem hoje, e estou feliz da maneira que encarei, mentalmente forte em todo momento da partida.”

Bublik chegou á decisão ao desbancar Nuno Borges, principal favorito em Phoenix, o que requer atenção em João Fonseca. Com o adversário bem avaliado, o brasileiro espera fazer uma grande decisão neste domingo.

“É seguir firme, falta um jogo, agora é com o Bublik, um jogador muito habilidoso e que a gente pode esperar qualquer coisa dele, dá drops habilidosos, joga por baixo da perna, saca por baixo…”, listou o brasileiro. “É jogo mentalmente difícil. Agora é preparar, descansar e ver a tática do jogo com a equipe e partir com tudo. Falta um, vamos!”