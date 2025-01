João Fonseca enfrenta argentino em estreia do qualificatório do Aberto da Austrália

Sensação do tênis brasileiro, João Fonseca vai enfrentar o argentino Frederico Augustín Gómez na primeira rodada da fase qualificatória do Aberto da Austrália, conforme definido neste domingo pela organização do torneio, o primeiro Grand Slam do ano. O adversário do carioca de 18 anos é o cabeça de chave número 29 e 137º do ranking.

A partida está marcada para as 20h (de Brasília) desta segunda-feira. Em caso de vitória sobre Gómez, Fonseca encara o vencedor do duelo entre Coleman Wong, de Hong Kong, e o casaque Dimitry Popko. Para assegurar vaga na chave principal, há ainda uma terceira rodada, na qual os potenciais adversários são o argentino Thiago Agustín Tirante, o austríaco Jurij Rodionov, o francês Titouan Droguet e o britânico Jan Choinski.

É a primeira vez que João Fonseca tentará disputar profissionalmente o Aberto da Austrália, mas ele já conhece a competição. Em 2023, participou do torneio juvenil e foi vice-campeão de duplas, em parceria com o belga Alexander Blockx.

Na atualização do ranking da ATP desta segunda-feira, dia de sua estreia no quali do Major australiano, o carioca, atual número 145 do mundo, deve subir para a 113ª posição. A escalada se dá em razão do título do Challenger de Camberra conquistado na madrugada de sábado. Nos últimos dias de 2024, ele venceu o Next Gen, torneio que reúne jovens promissores da modalidade.

O Brasil tem mais quatro representantes no quali do Aberto da Austrália, e três deles jogam já neste domingo. Gustavo Heide enfrenta o sérvio Laslo Djere, às 20h (de Brasília). Mais tarde, às 23h30, Thiago Monteiro encara o australiano Jason Kubler e Laura Pigossi duela com a espanhola Guimar Zuleta de Reales. Na segunda, além de Fonseca, joga Felipe Melingeni, em partida contra o francês Clemente Chidekh.

São apenas dois os representantes do Brasil com vaga direta na chave principal: Beatriz Haddad Maia, número 17 do mundo, e Thiago Wild, ocupante da 74ª colocação do ranking mundial.