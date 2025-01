João Fonseca disputou na madrugada desta quinta-feira, 16, a segunda rodada do Aberto da Austrália. Após eliminar Andrey Rublev, nº 9 do mundo, o tenista brasileiro encarou Lorenzo Sonego e foi derrotado por 3 sets a 2 (6-7, 6-3, 6-1, 3-6, 6-3), em um jogo com duração de 3h37min. Com a derrota o jovem atleta de apenas 18 anos dá adeus à competição.

