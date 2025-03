João Fonseca é confirmado no Masters 1000 de Madri

SÃO PAULO, 27 MAR (ANSA) – Os organizadores do Masters 1000 de Madri, na Espanha, confirmaram nesta quinta-feira (27) a participação do brasileiro João Fonseca, uma das maiores promessas da nova geração do tênis.

O torneio na capital espanhola, que é a principal competição da modalidade no país, está agendado para começar em 21 de abril. No anúncio, os responsáveis do Madrid Open escreveram que o carioca de 18 anos é a “grande sensação do ATP Tour”.

Atual número 60 do mundo, Fonseca venceu pela primeira vez um confronto em um evento de Masters 1000 em Madri, no ano passado.

O brasileiro voltará à capital espanhola com mais bagagem e outro status.

Após boa campanha no Miami Open, nos Estados Unidos, a joia do tênis brasileiro permanecerá ausente dos torneios até a disputa da competição espanhola. Ao todo, Fonseca jogou quase 30 duelos em três meses.

Além da presença de Fonseca, o torneio será disputado por Novak Djokovic, atual número 5 do mundo e tricampeão em Madri.

Ele não jogava o evento dede 2022, quando perdeu para o anfitrião Carlos Alcaraz. (ANSA).