João Fonseca é campeão em Buenos Aires e faz história

SÃO PAULO, 16 FEV (ANSA) – O tenista brasileiro João Fonseca, de apenas 18 anos, derrotou neste domingo (16) o argentino Francisco Cerúndolo e foi campeão do ATP 250 de Buenos Aires, tornando-se o atleta mais jovem do país a vencer um torneio desse porte.

A histórica vitória do carioca em cima do anfitrião, atual número 28 do ranking mundial, foi por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (1). O triunfo fez Fonseca superar o compatriota Thiago Wild, que ganhou seu primeiro ATP aos 19.

Já Gustavo Kuerten, o Guga, um dos maiores nomes da história do tênis brasileiro, ganhou pela primeira vez um ATP quando tinha 21 anos.

Após derrotar quatro argentinos e um sérvio em sua trajetória, Fonseca deixará a Buenos Aires ocupando a 68ª posição do mundo, avançando notáveis 580 degraus desde 12 de fevereiro.

O jovem atleta já voltará a competir na próxima segunda-feira (17), quando entrará em quadra pelo Rio Open. Jogando em casa, o brasileiro estreará diante do francês Alexander Muller, 58º colocado no ranking ATP. (ANSA).