João Fonseca é campeão em Buenos Aires e conquista seu 1º título de ATP

João Fonseca conquistou neste domingo, 16, seu primeiro título no circuito profissional ATP. O brasileiro de 18 anos derrotou em Buenos Aires o argentino Francisco Cerúndolo por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-6 (7/1), em uma hora e 45 minutos.

Em uma tarde de calor intenso na capital argentina, e diante de 5.500 espectadores, João se tornou um dos dez tenistas mais jovens a conquistar seu primeiro título desde 1990 e também o primeiro jogador nascido em 2006 a levantar um troféu ATP.

A última vez que um brasileiro conquistou o torneio foi em 2001, com Guga.

O brasileiro, número 99 do ranking e que disputava sua primeira final no circuito, viveu uma semana inesquecível no saibro de Buenos Aires, vencendo com autoridade na decisão o número 28 do mundo e melhor tenista da Argentina.

Na divulgação do próximo ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), na segunda-feira, 17, Fonseca assumirá a posição de principal tenista do país, atualmente ocupada por Wild, na 77ª posição.

Showstopper. Superstar. Just Fonseca 🤩🇧🇷🏆 The teenage sensation soars to victory 6-4 7-6(1) as the first man born in 2006 or later to win an ATP trophy@ArgentinaOpen | #ArgOpen2025 pic.twitter.com/5XBhqm2G0j — ATP Tour (@atptour) February 16, 2025

*Com informações da AFP