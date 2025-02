João Fonseca diz que muita coisa mudou após título na Argentina

João Fonseca afirmou, nesta segunda-feira (17), que muita coisa mudou após a conquista, no último domingo (16), do ATP 250 de Buenos Aires (Argentina), o primeiro título do brasileiro no circuito profissional de tênis.

“Muita coisa mudou. Foi um título muito especial. O primeiro título é sempre inesquecível. O conquistei na Argentina. Obviamente que gostaria que fosse aqui no Rio, mas foi especial do mesmo jeito”, declarou o tenista de 18 anos de idade em entrevista coletiva antes da sua estreia no Rio Open, que será na próxima terça-feira (18) contra o francês Alexandre Müller.

Segundo João Fonseca, o momento de celebração passou, e agora é necessário se concentrar na disputa daquele que é considerado o maior torneio de tênis da América do Sul: “O que aconteceu é passado, e agora é focar no presente, no futuro, no que pode acontecer no Rio Open”.

Porém, após se tornar o brasileiro mais jovem a faturar um troféu no circuito da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), o carioca assumiu maior protagonismo entre os tenistas do Brasil: “Estou muito feliz e orgulhoso de mim. E quero ver mais crianças me olhando como exemplo e inspiração. Isso me dá força para seguir querendo ser o número um do mundo”.

Na entrevista, João Fonseca admitiu que toda a repercussão em torno do seu nome trás um certo peso, mas também serve como combustível para buscar novas conquistas: “É um sonho jogar tênis. É uma honra representar o Brasil. E estou fazendo o que gosto, o que amo. E ver pessoas se inspirarem em mim, me dá combustível para seguir lutando, seguir trabalhando cada vez mais duro, obter títulos. Acho que as coisas acontecerão naturalmente, junto com trabalho duro. Não posso dizer que, diante de tudo o que está acontecendo, vou ser uma estrela do tênis, pois não é assim que funciona. O tempo dirá. Mas garanto que trabalho muito para chegar lá”.