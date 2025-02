João Fonseca conquista torneio de Buenos Aires, seu primeiro título ATP

O tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, conquistou seu primeiro título no circuito profissional ao se sagrar campeão do ATP 250 de Buenos Aires neste domingo (16), com vitória na final sobre o argentino Francisco Cerúndolo.

João fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-6 (7/1), em uma hora e 45 minutos.

O brasileiro, número 99 do ranking e que disputava sua primeira final no circuito, viveu uma semana inesquecível no saibro de Buenos Aires, vencendo com autoridade na decisão o número 28 do mundo e melhor tenista da Argentina.

Em uma tarde de calor intenso na capital argentina, e diante de 5.500 espectadores, João se tornou um dos dez tenistas mais jovens a conquistar seu primeiro título desde 1990 e também é o primeiro jogador nascido em 2006 a levantar um troféu ATP.

