João Fonseca classifica como especial vitória na semi na Argentina: ‘Foi com coração e dor’

Após se classificar para decisão do ATP 250 de Buenos Aires, o brasileiro João Fonseca classificou a vitória sobre o sérvio Laslo Djere na semifinal do torneio argentino neste sábado após mais de 2 horas e 30 minutos de jogo como “muito especial”.

“Hoje foi muito difícil contra um jogador muito bom”, afirmou o brasileiro, na entrevista pós-jogo ainda em quadra. “Hoje foi com meu coração, foi com dor. Foi muito especial”, completou o 99º do mundo, que desperdiçou um match point no segundo set e precisou de atendimento do fisioterapeuta na parcial decisiva.

Com a primeira final de um torneio ATP na carreira, Fonseca será na segunda-feira o tenista brasileiro mais bem colocado na lista da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Atualmente, ele é o segundo do país, atrás de Thiago Wild. Neste domingo, ele tenta tirar outra marca de Wild: o de brasileiro mais jovem a conquistar um título deste porte. Wild foi campeão aos 19 anos, e Fonseca tem 18.

Sensação no circuito profissional, Fonseca disse que sabia da capacidade de seu rival deste sábado. “Laslo já ganhou um ATP 500”, afirmou o brasileiro, em referência ao título do Rio Open de 2019. Na escala de pontos no ranking e premiação, o evento carioca é superior ao argentino. Djere ocupa atualmente que ocupa a 112ª posição do ranking, mas já atingiu a 27ª colocação. “Joguei o meu melhor. Estou na final e vamos para mais.”

João Fonseca também falou sobre o apoio que teve da torcida brasileira na Argentina. “É difícil jogar nessas circunstâncias e havia alguns brasileiros gritando por mim. Foi super legal e esta vitória foi para eles”, afirmou ele, que nas três primeiras rodadas em Buenos Aires enfrentou tenistas locais.