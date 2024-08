João Fonseca celebra 18 anos batendo francês e fica a uma vitória da chave principal do US Open

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2024 - 18:45 Para compartilhar:

João Fonseca está a uma vitória de disputar o US Open pela primeira vez entre os tenistas profissionais. Atual campeão juvenil do último Grand Slam do ano, o jovem brasileiro completou 18 anos nesta quarta-feira ganhando sua segunda partida do classificatório, ao bater com maturidade o francês Calvin Hemery por 6/4 e 6/3.

O ponto da vitória veio com saque forte e devolução para fora de Hemery. A torcida brasileira presente na quadra 8 vibrou muito e cantou parabéns para João Fonseca, que deu um soco no ar para celebrar o triunfo e depois agradeceu pela homenagem com aplausos e batendo a mão no coração.

A definição da classificação para a chave principal do Grand Slam de Nova York ocorre na sexta-feira. E ele terá um atleta local pela frente, o norte-americano Eliot Spizzirri, que bateu o belga Joris de Loore por 7/5 e 7/6 (7/5).

Embalado no qualificatório após eliminar o nono favorito, Lukas Klein, na estreia, João Fonseca fez uma partida muito boa diante de Hemery nesta quarta-feira. No primeiro set, não permitiu break points, perdeu somente três pontos no saque e fechou com quebra, em pontos diretos, no décimo game, anotando 6 a 4.

O brasileiro manteve-se soberano no serviço no segundo set, no qual desperdiçou seis chances de quebras para largar logo com 2 a 0. Na sexta parcial, mais dois breaks e, enfim, a quebra, abrindo logo 4 a 2. Bastou manter o potente serviço para fechar o dia perfeito com vitória e parabéns.