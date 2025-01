João Fonseca brilha e vence ‘top 10’ no Aberto da Austrália

SÃO PAULO, 14 JAN (ANSA) – O brasileiro João Fonseca correspondeu à expectativa colocada sobre ele nas últimas semanas e derrotou o russo Andrey Rublev, número 9 no ranking mundial, por 3 sets a 0 em sua estreia no Aberto da Austrália.

Essa foi a primeira partida do tenista de 18 anos na chave principal de um Grand Slam, após ter superado o qualifying com atuações que empolgaram a torcida brasileira.

O primeiro set não teve quebras de saques, mas Fonseca ganhou o tiebreak com folga (7-1) e fechou a parcial em 7-6. No segundo set, o brasileiro quebrou o serviço de Rublev logo de cara e abriu vantagem no jogo com placar de 6-3.

Já no terceiro set, o russo chegou a quebrar o serviço do brasileiro, que deu o troco em seguida e levou o duelo a um novo tiebreak. Ignorando a pressão de uma estreia contra um top 10, a revelação fez 7-5 no tiebreak e fechou a partida com mais uma parcial de 7-6, em pouco menos de 2h30 de jogo.

“Nada mal”, brincou Fonseca após a vitória em Melbourne. “Eu apenas aproveitei cada momento na minha primeira vez jogando nessa quadra”, acrescentou o tenista, que agradeceu pelo apoio da torcida brasileira. “Apenas joguei meu jogo e agora estou na segunda rodada”, disse.

Atual número 112 no mundo, Fonseca enfrentará na próxima fase o experiente italiano Lorenzo Sonego, 55º colocado no ranking da ATP e que tem quatro títulos na carreira.

Em dezembro passado, o brasileiro chamou atenção do mundo ao conquistar o Next Generation ATP Finals, torneio que reúne os melhores tenistas da temporada com menos de 20 anos, título já levantado por nomes como Jannik Sinner (2019), atual líder do ranking mundial, e Carlos Alcaraz (2021).

Além disso, faturou no início de janeiro o Challenger 125 de Camberra, criando na torcida brasileira a esperança de ver um “novo Guga” no tênis.

Na chave feminina, a brasileira Bia Haddad Maia também avançou para a segunda fase, ao derrotar a argentina Julia Riera por 2 sets a 1 (4-6, 7-5 e 6-2). Ela enfrentará a russa Erika Andreeva na próxima partida. (ANSA).