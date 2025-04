João Fonseca bate dinamarquês e avança no Masters 1000 de Madri

Em um duelo entre jovens promessas do tênis, o brasileiro João Fonseca venceu o dinamarquês Elmer Moller nesta quinta-feira, 24, e avançou de fase no Masters 1000 de Madri.

O escandinavo de 21 anos, atual número 114 do mundo, chegou com moral para o embate diante da joia brasileira, pois veio de dois triunfos no qualifying e de um título no Challenger 125 de Oeiras, em Portugal. No entanto, o tenista esbarrou no talento de Fonseca, 18.

O carioca emplacou sua quinta vitória em Masters 1000 na carreira graças ao triunfo por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Ao todo, o embate na quadra central Manolo Santana durou 1h13.

João “La Sensación” Fonseca, como foi definido pelo locutor oficial da arena espanhola, avançou à segunda fase do torneio e pegará o americano Tommy Paul, que foi top 10 no início do ano e está em 12º no ranking. O confronto será no sábado (26). (ANSA).