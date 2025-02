João Félix passa por exames médicos no Milan

MILÃO, 4 FEV (ANSA) – O atacante português João Félix está passando por exames médicos no Milan, nesta terça-feira (4), após desembarcar na Itália emprestado pelo Chelsea até o fim da temporada.

O atleta está acompanhado dos outros dois reforços do clube de Milão que movimentaram o mercado de transferências: o meia italiano Riccardo Sottil, emprestado pela Fiorentina com opção de compra, e o volante francês Warren Bondo, ex-monza que assinou até junho de 2029.

Após receberem seus certificados esportivos, os três seguirão ao Milanello para participarem da primeira sessão de treinamento com a equipe oficial.

Apesar de ser o primeiro dia com o novo time, existe a expectativa para Félix fazer sua estreia já no próximo jogo do Milan, que ocorrerá nesta quarta-feira (5), no San Siro, contra a Roma, pelas quarta de final da Copa da Itália.

O Milan contratou por empréstimo o atacante português, mas quem acabou fazendo o “anúncio”, indiretamente, antes do clube, foi a própria Liga Série A, ao divulgar o registro da transação em seu site oficial.

Além de Félix, Sottil e Bondo, o rubro-negro italiano também fechou contrato com o atacante mexicano Santiago Giménez, ex-Feyenoord, por quatro anos e meio. (ANSA).