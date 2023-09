João Doria pede desculpas por declarações feitas contra Lula há cinco anos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2023 - 12:06 Compartilhe

O ex-governador de São Paulo João Doria pediu desculpas por declarações pejorativas feitas cinco anos atrás contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na ocasião, o atual presidente da República tinha sido preso pela Polícia Federal. A declaração foi dada por Doria durante a participação dele no podcast Flow News, na sexta-feira, 22.

Doria fez referência a duas publicações feitas em suas redes sociais nas quais declarou que Lula seria “tratado como outros presidiários”;

O empresário disse que as declarações foram inadequadas dadas as circunstâncias;

O ex-governador de São Paulo concluiu dizendo que não tem problema em reconhecer seus erros e falhas.

Uma das declarações que Doria diz se arrepender foi feita em 2018, pouco tempo após Lula ter sido detido pelas autoridades policiais. Ainda no cargo de prefeito de São Paulo, o ex-tucano colocou em suas redes sociais que: “Esta decisão lava a alma dos bons brasileiros”.

No podcast, João Doria se retratou dizendo que foram declarações impróprias. “Eu não tenho problema em reconhecer as minhas falhas, isso me ajuda a ser uma pessoa melhor, mais respeitada. Eu sei pedir desculpas, sei reconhecer quando eu erro. Não foi uma declaração adequada, dada a circunstância”.

O empresário também se desculpou por outra postagem feita nas suas redes sociais no ano seguinte, em 2019. João Doria ironizou a decisão de um juiz de transferir Lula para um presídio de Tremembé, em São Paulo, ato que acabou por nem se concretizar. Na ocasião, o empresário disse que o atual presidente da República seria “tratado como os outros presidiários” e que poderia “fazer algo que jamais fez na vida: trabalhar”.

A respeito dessa fala, Doria relatou no podcast o seu arrependimento. “Eu não poderia jamais confrontar a Justiça. A Justiça que determinou que ele fosse mantido dentro do sistema prisional, mas aquela frase foi uma frase imprópria e inadequada, pela qual eu me desculpo inclusive”.

O ex-governador de São Paulo ainda disse que é sempre melhor reconhecer o erro mesmo que o fato tenha ficado no passado do que manter uma posição equivocada.

