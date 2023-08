João Doria na presidência do Santos? Entenda as movimentações no clube a três meses da eleição

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2023 - 20:50 Compartilhe

Parte da torcida do Santos e um grupo de conselheiros tentam convencer o ex-prefeito da capital paulista e ex-governador do Estado de São Paulo, João Doria, a disputar a eleição à presidência do clube, mais uma vez ameaçado de rebaixamento, acossado por uma longa crise financeira e atolado em dívidas.

Doria é torcedor do Santos e acompanha alguns jogos do time na Vila Belmiro. Ele recebeu mensagens de torcedores e tem o apoio de parte dos conselheiros para se lançar candidato. O ex-tucano, porém, não demonstrou interesse em se aventurar na política santista.

Ao Estadão, Doria afirmou, por meio de sua assessoria, que pode ajudar e apoiar alguma candidatura “que se mostre capaz de fazer uma boa gestão”, mas que não será um dos candidatos ao pleito em dezembro.

O ex-prefeito de São Paulo já participou da política santista. Foi eleito conselheiro do clube paulista em 2009 e reeleito em 2011. Acabou, porém, jubilado por faltas e excluído de votações até 2017.

Torcedores e conselheiros que defendem a ideia de Doria ser candidato, como o atual presidente do Conselho Deliberativo, Celso Jatene, veem no ex-governador de São Paulo capacidade para liderar a migração do Santos do modelo associativo sem fins lucrativos para o empresarial, transformando o clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

O ex-governador de São Paulo diz que não voltará mais à vida pública, não cogita filiação a partido político e querem continuar na iniciativa privada.

Até o momento, o empresário Ricardo Agostinho e o administrador Rodrigo Marino foram os dois únicos a lançarem oficialmente suas candidaturas à presidência do Santos. A chapa de Agostinho tem Ivan Luduvice como vice-presidente e Marino não definiu quem será o seu candidato a vice. O atual presidente, Andres Rueda, não deve tentar a reeleição.

Agostinho, que defende a transformação do Santos em SAF, já se candidatara em 2020, quando foi terceiro colocado. Marino também lançou seu nome naquele pleito, terminando no segundo lugar, atrás do eleito Andres Rueda, que não tentará a reeleição. A eleição deve ser realizada em 9 de dezembro.

