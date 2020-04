João de Deus fica preso em mansão com diversas regalias

Aos 78 anos, o médium João de Deus recebeu da Justiça de Goiás a oportunidade de cumprir sua pena em prisão domiciliar. Ele se enquadra no grupo de risco na pandemia do novo coronavírus.

Agora, ele permanece em sua residência em Anápolis, de onde não poderá sair, até segunda ordem. Em sua mansão de dois andares, João de Deus terá a sua disposição diversas mordomias como banheira de hidromassagem, cama de cristal e até um elevador, de acordo com informações do ‘O Globo’.

Na área externa, as várias vagas de garagem dividem o espaço com uma cascata enfeitada com cristais. Lá dentro, no térreo, há uma sala de três ambientes com piano e espada presa à parede.

João de Deus foi condenado a mais de 60 anos de prisão por estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude e posse ilegal de armas de fogo.