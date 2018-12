João de Deus diz ao MP que não se lembra de mulheres que o acusam

Em depoimento ao Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), João de Deus afirmou que não se lembrava das mulheres que o acusaram de abuso sexual. As declarações foram dadas nesta quarta-feira (26), segundo o advogado dele, Alberto Toron, ao site G1. De acordo com o defensor, o médium também negou ter cometido qualquer abuso. Ele respondeu perguntas dos promotores e da própria defesa.

Ainda segundo o G1, João de Deus foi questionado apenas sobre três casos de abuso sexual, não tendo sido perguntado sobre os R$ 1,6 mil, armas ou pedras encontrados em endereços dele. A defesa disse ainda que aguarda a denúncia do MP-GO.