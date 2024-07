João Chianca vence e vai enfrentar Medina por vaga na semifinal do surfe de Paris-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/07/2024 - 18:46 Para compartilhar:

O brasileiro João Chianca venceu sua bateria nesta segunda-feira (29) e vai enfrentar o compatriota Gabriel Medina nas quartas de final do surfe masculino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, em Teahupo’o, na Polinésia Francesa.

Numa bateria acirrada e com ótimas ondas, ‘Chumbinho’ superou o marroquino Ramzi Boukhiam por 18.10 (9.30 + 8.80) a 17.80 (9.70 + 8.10).

Após ficar em desvantagem, o surfista de 23 anos, nascido em Saquarema, no Rio de Janeiro, conseguiu reagir nos últimos minutos e tirou uma nota 8.80 que lhe garantiu a vitória.

“Estou muito orgulhoso, as ondas proporcionaram os melhores 30 minutos da minha vida”, comentou Chumbinho em declarações ao site Olympics.com.

Mais cedo, Medina deu show e venceu sua bateria com mais tranquilidade: obteve uma pontuação total de 17.40, contra 7.04 do japonês Kanoa Igarashi.

O brasileiro tricampeão do mundo recebeu uma nota 9.90 com uma onda quase perfeita logo no início da bateria. Essa foi a maior nota destes Jogos.

Kanoa Igarashi havia derrotado Medina nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021.

“Nunca imaginei que a gente estaria mostrando pro mundo esse tipo de surfe. Não é sempre que a gente pega condição assim. Estou vivendo um sonho de estar aqui representando meu país”, comemorou Medina, em entrevista à TV Globo.

A notícia ruim para o surfe brasileiro foi a eliminação de Filipe Toledo nas oitavas, ao perder para outro japonês, Inaba Reo.

O paulista de 29 anos, bicampeão mundial, obteve uma pontuação total de apenas 2.46 (1.43 + 1.03) e foi superado pelo japonês, que conseguiu 6.00 (3.17 + 2.83).

No domingo, ‘Filipinho’ havia vencido o neozelandês Billy Stairmand na última bateria do round 2 da repescagem e mantido a campanha 100% do Brasil nas Olimpíadas, como todos os seis surfistas classificados para as oitavas.

No feminino, Luana Silva, Tatiana Weston-Webb e Tainá Hinckel vão disputar as oitavas de final. A prova estava prevista para esta segunda-feira, mas foi adiada devido às condições do mar.

