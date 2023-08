João Basso promete ‘liderança e boa leitura de jogo’ para ajudar o Santos a reagir

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2023 - 15:18 Compartilhe

O zagueiro João Basso mostrou personalidade ao ser apresentado oficialmente como reforço do Santos, nesta quinta-feira. Pouco conhecido no Brasil, pois foi muito cedo para Portugal, o jogador de 26 anos falou um pouco sobre suas características, disse ser um defensor que se sente à vontade com a bola nos pés e prometeu ser um líder dentro de campo.

“É um orgulho estar representando este emblema, este clube gigantesco. Estou muito feliz e esperançoso com essa parceria. Sem dúvida, vai ser vitoriosa. Eu sou um jogador com boa leitura de jogo, tenho uma liderança, gosto de falar bastante, orientar e ajudar. Foi para isso que vim para cá, para ajudar a equipe”, afirmou.

“Eu sou um zagueiro que não sou muito alto, forte, nem nada, acabou recompensado em outros aspectos. Gosto de ter a bola, mas isso é muito da circunstância da partida. Se for para sofrer, vamos sofrer, se for para marcar bloco baixo, vamos marcar. Vai depender daquilo que o jogo pede. Se o jogo for para rebater, vou rebater. Se pedir para jogar entre linha, vou jogar entre linha”, completou.

Basso recebeu outras propostas, mas disse ter preferido o Santos desde que soube da possibilidade. “Estou muito satisfeito com minha escolha. Tive outras propostas, mas coloquei o Santos em primeiro . É um emblema que não se recusa, uma camisa à qual não se diz não. Oportunidades como essa a gente tem de agarrar. Foi muito fácil de escolher”, disse.

Revelado pelo Paraná, o zagueiro deixou o Brasil em 2016 para defender o Estoril Praia, de Portugal. Foi vendido ao Arouca em 2019 e se firmou como peça importante da equipe. Quando comunicou à diretoria do clube que gostaria de sair para defender o Santos, não foi ouvido com entusiasmo em um primeiro momento.

“Cheguei a achar que não seria possível a minha vinda para cá, não pelo Santos, mas pelo Arouca, pelos valores que eles estavam pedindo, pela forma como eles lidaram com a negociação. Foi duro, foi complicado. Quando eles viram que meu interesse era de vir ao Santos, eles ajudaram até certo ponto. Depois do período que eu pensei que as coisas tinham esfriado pelo lado do Arouca por ter dificultado a negociação, surgiu uma nova proposta e fez com que minhas expectativas aumentassem outra vez”, explicou.

Questionado sobre o caminho de voltar ao país natal em vez de receber chances em times maiores de Portugal ou em centros mais fortes da Europa, disse entender que não é possível definir motivos claros que tenham impedido a abertura dessas portas. “Eu posso trabalhar, jogar, procuro me destacar e ajudar a minha a equipe. Em relação a ir para outros clubes, isso é referente a eles. Não posso falar porque não fui pra lá ou para cá. Os números mostram que fiz uma campanha espetacular. Fui eleito o defensor do mês, acho que em março. Em Portugal, fora dos quatro grandes, é difícil conquistar um prêmio desse”.

João Basso já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear pelo Santos neste sábado, quando o time alvinegro recebe o Athletico-PR na Vila Belmiro pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias