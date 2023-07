Joana Sanz, ex de Daniel Alves, recebe ameaças e desabafa: ‘Sigo tendo de lidar com isso’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 20:50 Compartilhe

Joana Sanz, ex-mulher de Daniel Alves, compartilhou nas redes sociais, nesta terça-feira, ameaças que vem recebendo desde que o jogador foi preso sob a acusação de estuprar uma mulher de 23 anos em uma boate de Barcelona. A modelo e empresária espanhola de 31 anos publicou prints dos ataques nos Stories de seu Instagram. As ofensas foram escritas tanto em espanhol quanto em português.

Nas mensagens, Joana Sanz é chamada de “sem caráter” e “sem princípios”, além de ser culpabilizada por continuar publicando fotos e vídeos viajando e festejando com amigos depois da prisão de Daniel Alves. Ela está em processo de divórcio com o jogador.

“Sigo tendo que lidar com isso”, escreveu Joana antes de mostrar aos seguidores algumas das ofensas recebidas por ela. “Você vai morrer, vadia. A gente te encontra em qualquer lugar, vadia. Você tira sarro do seu marido depois que ele pede desculpas a você. Estamos autorizados a te matar”, diz uma mensagem. “Você se vende por dinheiro, é uma péssima pessoa, merece o pior”, traz outra.

Joana Sanz está buscando um momento de paz após um período de caos em sua vida. Nos últimos meses, a mãe de Joana morreu após longo tratamento contra um tumor. Além disso, a modelo rompeu a relação de 7 anos com Daniel Alves, depois que o jogador foi preso acusado de estupro, na Espanha. Apesar de não ter se divorciado legalmente, em março a modelo anunciou a separação pelas redes sociais.

Em entrevista recente para o jornal La Vanguardia, Daniel Alves afirmou que ainda tem esperanças de reatar o relacionamento. Ele negou a acusação de estupro e diz que só deve desculpas a Joana Sanz. Segundo a imprensa espanhola, Daniel Alves irá prestar contas à Justiça da Espanha entre outubro e novembro deste ano, quando o processo deverá ser julgado.

O brasileiro já entrou com três recursos para responder em liberdade à suspeita de estupro. A Justiça espanhola negou todas as solicitações entendendo que ele poderia deixar o país e voltar ao Brasil, como aconteceu com Robinho na Itália pelo mesmo motivo.

