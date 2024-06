Joalheria Bulgari em Roma sofre roubo cinematográfico milionário

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/06/2024 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 9 JUN (ANSA) – A luxuosa joalheria Bulgari, localizada no centro de Roma, capital da Itália, foi alvo de um roubo milionário cinematográfico na madrugada deste domingo (9).

Segundo as autoridades locais, o alarme foi disparado por volta da meia-noite, após ladrões entrarem na loja por um buraco no chão que os levou a uma despensa.

Ao chegar no local, os ladrões quebraram as janelas e roubaram as joias, acionando o sistema de alerta. O prejuízo é avaliado em cerca de 500 mil euros.

A polícia científica interveio na joalheria, realizou amplas vistorias e inspecionou o buraco no chão que ligava a loja a um subsolo de um edifício.

De acordo com informações preliminares, os ladrões experientes entraram na loja com o rosto coberto e usando luvas e quebraram alguns displays internos para roubar as joias. As imagens das câmeras de segurança da joalheria e de diversas áreas estão sendo examinadas pela polícia.

Os investigadores levantam a hipótese de que pelo menos três ladrões participaram do crime. Para chegar à loja, o trio também pode ter explorado o sistema de esgoto. Um inquérito foi aberto e os túneis estão sendo fiscalizados. (ANSA).