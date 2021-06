Jô marca contra o Fluminense e se torna o artilheiro do Corinthians no Século XXI de forma isolada Atacante anotou o tento corintiano no empate em 1 a 1 no Rio de Janeiro, neste domingo (27)

Jô abriu o placar no empate em 1 a 1 entre Fluminense e Corinthians, neste domingo (27), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O tento colocou o atacante isoladamente como artilheiro do clube no Século XXI.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos

E MAIS:

Foi o segundo gol em duas partidas consecutivas do atacante, que até a última quinta-feira (24), quando marcou no triunfo corintiano por 2 a 1 sobre o Sport, na Neo Química Arena, vivia um jejum de quase um mês sem ir às redes. Ao marcar diante do Leão da Ilha, o camisa 77 já havia empatado com Dentinho na artilharia do Século do Alvinegro, agora ele ocupa o posto sozinho.

Cria da base corintiana, profissionalizou-se em 2003, ficando no Parque São Jorge até 2005, quando foi vendido ao CSKA, da Rússia. Na sua primeira passagem, marcou 18 gols em 110 jogos.

Retornou ao Corinthians em 2017, onde foi um dos principais atletas nos títulos Paulista e Brasileiro daquele ano, onde em uma temporada fez 35 gols em 61 jogos. Na sequência, foi negociado com o Nagoya Grampus, do Japão.

De volta ao Timão desde o ano passado, fez oito gols em 2020 e contra o Flu marcou o seu quinto, em 2021.

Aos 34 anos, Jô tem contrato com o clube do Parque São Jorge até dezembro de 2023. A tendência é que ele encerre a carreira com a camisa corintiana.

E MAIS:

Veja também