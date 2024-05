Jô, ex-Corinthians, é solto após passar a noite na cadeia por não pagar pensão alimentícia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/05/2024 - 18:43 Para compartilhar:

Jô, atacante do Amazonas e com passagens de destaque por Corinthians e Atlético-MG, foi liberado e deixou no fim da tarde desta terça-feira, a cadeia anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas, onde estava preso desde a noite de segunda-feira por ausência de pagamento de pensão alimentícia.

A Justiça acolheu o pedido da defesa de Jô e concedeu o alvará de soltura. O atleta deixou o presídio pouco depois das 17 horas. A defesa do atacante, representado pela advogada Rafaela Mendonça de Souza, afirmou que “havia divergências” quanto ao valor da pensão, mas que o caso foi resolvido.

Igor Oliveira, diretor de futebol do Amazonas, buscou o atacante no Distrito Policial. O dirigente vai acompanhar o atleta na viagem de volta a Manaus. O restante da delegação voltou à capital amazonense de madrugada, horas depois da derrota por 3 a 0 para a Ponte Preta, em duelo válido pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Jô passou por exame de corpo de delito cautelar e depois pela audiência virtual de custódia, pela manhã. Horas depois, a Justiça da Bahia acatou o pedido da defesa do atleta e expediu o mandado de soltura.

O processo que resultou no mandado de prisão de Jô corre em segredo de Justiça por envolver uma criança menor de idade. O jogador tem oito filhos, seis deles fora do casamento com sua mulher, Cláudia.

TRAJETÓRIA

Jô anunciou, em fevereiro do ano passado, que havia encerrado sua carreira depois de uma experiência ruim que teve na Arábia Saudita, por onde teve uma passagem muito breve como jogador do Al-Jabalain, da segunda divisão. Lá, jogou apenas uma partida e rescindiu o contrato cinco dias após assiná-lo.

No entanto, a aposentadoria durou apenas dez meses. O veterano decidiu aceitar a proposta do Amazonas, que disputa pela primeira vez na sua história a Série B, e retornou aos gramados no início deste ano. Ele marcou quatro gols em 15 partidas nesta temporada.

O centroavante foi revelado pelo Corinthians e ganhou títulos importantes pelo clube paulista, entre eles o Brasileirão, em 2017. Também ergueu a taça da Libertadores, mas vestindo a camisa do Atlético Mineiro, no qual formou parceria de sucesso com Ronaldinho Gaúcho. Suas boas atuações no time mineiro o levaram à seleção brasileira, que defendeu na Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Internacional, Ceará, Manchester City e Everton, da Inglaterra, CSKA, da Rússia, e Galatasaray, da Turquia, são outros clubes que o atleta defendeu ao longo de sua carreira. Ele também se aventurou em ligas periféricas, como a japonesa, a chinesa e a dos Emirados Árabes.