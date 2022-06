Jô e Corinthians decidem rescindir contrato; polêmica por ida em pagode foi determinante

O atacante Jô não é mais jogador do Corinthians. Conforme divulgado, o clube e o jogador acertaram, nesta quinta-feira (9), a rescisão do contrato em comum acordo. A polêmica por ida em pagode e nova falta em treinamento foram determinantes para o fim do vínculo contratual do atleta.

O contrato do atacante, de 35 anos, com o timão iria até o fim de 2023. Apesar da rescisão, Jô optou por abrir do dinheiro que receberia nos próximos 18 meses e está livre no mercado.





“Eu solicitei aos meus representantes que procurassem o presidente Duílio e fizessem uma reunião, que aconteceu na manhã desta quinta-feira (09 de junho), de maneira amigável rescindimos o contrato e irei seguir minha carreira. Antes disso, quero agradecer ao presidente Duílio, a todos os funcionários do clube, à comissão técnica, à todos os jogadores, que são grandes amigos que fiz pra vida, à torcida do Corinthians, que é tão especial para mim. Desejo ótima sorte a todos eles e ao clube que me revelou para o futebol”, disse Jô, por meio de sua assessoria.

Em nota, o Corinthians também informou o fim do vínculo entre o clube e o atacante:

“Nesta quinta-feira (09), o Sport Club Corinthians Paulista e o atleta Jô chegaram a um acordo para o encerramento do contrato.

O jogador manifestou a vontade de rescindir o vínculo de forma antecipada. O Corinthians aceitou a decisão do atleta e informa que o contrato, com validade até dezembro de 2023, foi encerrado.

Ao Filho do Terrão, maior artilheiro da história da Neo Química Arena, bicampeão Brasileiro e campeão Paulista, o Corinthians agradece por todos os momentos e deseja o melhor na sequência da carreira de um dos grandes nomes da história do Clube”.

A polêmica foi causada após o jogador ser flagrado tocando um instrumento em pagode em um bar na capital paulista. No vídeo é possível perceber que no momento em que estava no estabelecimento, o Corinthians estava jogando contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que Jô estava machucado e não tinha jogado as últimas três partidas do timão.

No dia seguinte ao registro, o atacante não compareceu ao treino da última quarta-feira. Com isso, o Corinthians informou que trataria do assunto internamente. Não foi a primeira vez que Jô esteve envolvido em uma polêmica deste tipo. O atacante, autor de quatro gols nesta temporada, não compareceu em dois treinamentos no último mês de março para comemorar seu aniversário.