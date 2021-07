Jô comemora gol da vitória sobre a Chape e a volta da boa fase pelo Corinthians: ‘Nunca desisti’ Camisa 77 fez gol de legítimo centroavante e chegou ao quarto tento no Brasileirão. O ídolo da torcida do Timão analisou o triunfo e agradeceu a confiança de seus companheiros

O Corinthians voltou a vencer pelo Brasileirão-2021 ao bater a Chapecoense por 1 a 0, na Arena Condá, pela 10ª rodada da competição. E o gol que garantiu os três pontos saiu dos pês de Jô, o que tem virado rotina sob o comando de Sylvinho. Por essas e outras, o centroavante celebrou a retomada da boa fase.

Em entrevista para o Premiere na saída de campo, o camisa 77 analisou a importância da vitória desta quinta-feira para o time, o que para ele prova a evolução do trabalho neste momento. A conquistou dos pontos como visitante, de certa forma, compensa aqueles que foram perdidos dentro de casa.

– Agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de fazer o gol. Um gol importante, um jogo difícil, no primeiro tempo a gente martelou, eles tinham uma boa marcação por dentro, a gente tentou muitas jogadas por fora e no segundo tempo, por meio dessas jogadas por fora, a gente conseguiu o gol. Muito importante para a gente pontuar, dois jogos perdendo ponto em casa, isso prova mais uma vez a evolução da equipe, pés no chão, trabalhando.

Jô não escondeu a satisfação de estar podendo retomar a boa fase pelo Timão, com boas atuações e gols decisivos, como ele construiu sua história no clube. Para ele, o o grande segredo foi nunca desistir e nunca se acomodar enquanto sofria de problemas físicos e não conseguia corresponder dentro de campo. O centroavante ainda estendeu o agradecimento a todos os companheiros.

– Eu também, trabalhando, nunca desisti, nunca aceitei a maneira com que eu estava jogando, uma série de problemas, mas confio no meu trabalho. Os jogadores, que me deram total confiança, a diretoria, o Sylvinho… É continuar crescendo para continuar crescendo na competição – concluiu.

Neste domingo o Corinthians volta a campo para enfrentar o Fortaleza, uma das sensações do Brasileirão-2021. A partida será realizada no Castelão, às 20h30, pela 11ª rodada da competição nacional. Com a vitória desta quinta-feira, o Timão subiu para a 10ª posição na tabela com 14 pontos.

