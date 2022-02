Jô anota o 400º gol da Neo Química Arena e confirma fama de carrasco dos rivais paulistas pelo Corinthians Na derrota para o Santos, o camisa 77 do Timão anotou o seu quarto gol contra o Peixe e alcançou marca simbólica na Arena

Desde o final da temporada passada, Jô vive situação delicada no Corinthians. Em má fase dentro de campo e arrumando problemas fora das quatro linhas, o centroavante se tornou segunda opção no clube. Apesar da incerteza, ele alçancou importante marca na última quarta-feira (2).

Na derrota para o Santos, o camisa 77 mostrou completo domínio da área e uma poderosa finalização para abrir o placar. O gol marcado por ele foi o 400º na Neo Química Arena. Ele também foi o autor do 200º gol na nova casa do Time do Povo.

Não obstante, ele ampliou sua vantagem na artilharia da Neo Química Arena. Com o tento anotado, Jô chegou a 30 gols em 75 partidas disputadas na nova arena. O segundo colocado é Ángel Romero, com dois gols a menos.

Ainda, o centroavante colocou à prova a fama de carrasco dos rivais. Pelo Timão, ele chegou ao seu quarto gol contra o Peixe. O centroavante já marcou quatro vezes contra o Palmeiras e três diante do São Paulo. Os três rivais paulistas são os maiorees fregueses na carreira do atacante.

Vale destacar que na temporada 2021 ele mais uma vez foi o goleador máximo corintiano, com dez gols marcados somando todas as competições. Assim, o camisa 77 se sagrou artilheiro do Timão pela terceira vez nas últimas cinco temporada, sendo a segunda de forma consecutiva (2020 e 2021).

No entanto, nem mesmo a demissão de Sylvinho como também como as marcas alcançadas pelo atleta devem mudar o pensamento da diretoria em contratar um novo centroavante. Jô, por sua vez, vê com naturalidade a postura da direção em ir atrás de um novo centroavante para reforçar o elenco.

Sylvinho deixou o Corinthians junto do auxiliar Doriva. O próximo compromisso do Timão, que será comandado interinamente por Fernando Lázaro, é no domingo (6), às 18h30, contra o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, pelo Paulistão.

