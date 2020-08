Jô analisa atuação do Corinthians e já projeta a decisão no Allianz Parque Atacante falou com a TV Globo logo após o apito final do Dérbi, que terminou empatado em 0 a 0, na Arena, e não achou ruim o resultado, pois ainda há o segundo jogo da final

Corinthians e Palmeiras empataram em 0 a 0, nesta quarta-feira, na Arena pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de 2020. Ambos os times protagonizaram um partida muito ruim tecnicamente, o que leva a decisão em igualdade de condições para o Allianz Parque, no próximo sábado. Foi assim que Jô analisou o resultado nesta noite, já pensando no segundo duelo.

O atacante que não teve grande atuação, assim como a grande maioria de seus companheiros, analisou o confronto como muitos torcedores enxergaram de fora, com um segundo tempo pior do que o primeiro, e com mais chances claras para o Timão. Com o pensamento no jogo de volta, para o camisa 77 o placar acabou sendo aceitável. Agora é se preparar nos próximos dias.

– Fizemos um bom primeiro tempo. No segundo, ficou jogo de disputa, de garra. Segundo tempo sem chances dos dois lados. Se não desse para ganhar, sabíamos que daria para tentar a vitória no próximo jogo. É clássico. São dois dias de treinos para se preparar – comentou Jô.

O centroavante também pontuou o que o Corinthians deve fazer no segundo jogo para sair do Allianz Parque com mais um título paulista para a conta.

– Foram duas defesas boas do Weverton. Vamos com a mesma pressão que estamos agora, vamos de novo para ganhar, sabendo da dificuldade e que precisamos agredir um pouco mais, mas são as mesmas chances de ser campeão – concluiu o ídolo alvinegro.

​Corinthians e Palmeiras voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 16h30, no Allianz Parque para o segundo duelo da final estadual. Se a igualdade persistir no tempo normal, a decisão será nas cobranças de pênalti. Apesar de ter a melhor campanha, a única vantagem do Verdão e decidir em casa.

