Jô agradece confiança de Vítor Pereira para retomar forma no Corinthians: 'Continuar com a cabeça boa'





Em forma, Jô virou um ‘novo reforço’ para o Corinthians nos últimos meses. Antes visto como problema no clube, o centroavante fez mais um bom jogo no empate sem gols do Corinthians contra o Deportivo Cali pela Libertadores. Vítor Pereira deu uma segunda chance ao atleta após o episódio da ausência no treino sem justificativa.

Para o camisa 77, a confiança depositada pelo treinador português vem sendo o diferencial para ele não só perder peso, como melhorar a produção ofensiva.

– Agradecer ao Mister pelos elogios. Hoje me sinto em uma forma muito boa. Há dois meses atrás, quando ele chegou, brincou comigo, falando que se eu perdesse alguns quilos, pagaria um jantar. Isso não é questão só da aposta, e sim acreditar em um trabalho bom. Agradeço o respaldo que não só ele como o Corinthians me dá. Me sinto feliz por estar todo dia indo trabalhar e fazer o meu melhor. Tenho jogado, melhorado, crescido de produção. Daqui para frente é continuar com a cabeça boa para ajudar mais o Corinthians – afirmou o centroavante.

Na visão de Jô, o Timão poderia ter saído de Cali com os três pontos pois foi o melhor time. Mesmo assim, ele se mostrou satisfeito com o empate e a manutenção da liderança no Grupo E.

– Fizemos uma boa partida. Poderíamos ter saído com os três pontos, tivemos oportunidades. Controlamos a partida, mas por ser um jogo de Libertadores, que é muito difícil jogar aqui, saímos com um ponto e líderes do grupo. Continuar, são muitos jogos, é complicado vir aqui e fazer um ótimo jogo com fizemos. Todos saem satisfeitos – comentou.

O camisa 77 vem de quatro jogos sem balançar as redes. O último gol marcado pelo atacante foi no empate por 1 a 1 contra a Portuguesa-RJ, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, há duas semanas. Ele se sente incomodado por não contribuir com mais gols, mas acredita que a sequência que está recebendo vai ajudá-lo nesse quesito.

– Confiança do Míster tem crescido, cada treino e a cada jogo. Claro que falta (gols), atacante vive e precisa de gols, mas tenho minha cabeça tranquila, com a sequência de jogos, difíceis, Libertadores e agora Brasileirão e Copa do Brasil. Com sequência de jogos, os gols vão voltar a acontecer – concluiu.

Pela Libertadores, o Corinthians volta a campo no dia 17 de maio, às 21h30 contra o Boca Juniors na Bombonera. Neste final de semana, os comandados de Vítor Pereria vão até o Nabizão, no domingo (8), às 18h, enfrentar o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão.

