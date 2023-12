JM Smucker tem lucro líquido de US$ 194,9 mi no 2º trimestre fiscal de 2024, avanço de 2%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2023 - 11:01 Para compartilhar:

A empresa de alimentos JM Smucker, dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 194,9 milhões, ou US$ 1,91 por ação, no segundo trimestre fiscal de 2024, encerrado em 31 de outubro, informou a companhia na manhã desta terça-feira, 5. O resultado representa avanço de 2% na comparação com os US$ 191,1 milhões, ou US$ 1,79 por ação, registrados em igual período do ano fiscal anterior. O lucro líquido ajustado foi de US$ 2,59 por ação, alta de 8% ante os US$ 2,40 por ação registrados na mesma base comparativa. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro líquido ajustado de US$ 2,47 por ação.

A receita somou US$ 1,939 bilhão no período, perda de 12% na comparação anual com US$ 2,205 bilhões obtido no segundo trimestre fiscal de 2023. O resultado ficou levemente abaixo do consenso de analistas, que estimavam US$ 1,943 bilhão.

A companhia atribuiu o resultado trimestral à demanda contínua e ao desenvolvimento dos funcionários. “Nosso contínuo impulso nos negócios nos dá confiança em nossa capacidade de alcançar nossas expectativas de vendas e lucros para este ano fiscal”, disse o CEO da empresa, Mark Smucker, em comunicado divulgado para imprensa e investidores.

Ele destacou, ainda, a remodelação do portfólio, que incluiu a aquisição das marcas de biscoito Hostess e Voortman. “Estamos confiantes em nossa capacidade de aproveitar as sinergias e oportunidades de crescimento no segmento de snacks, enquanto continuamos a apoiar nossas outras plataformas de crescimento em café e produtos pet”, escreveu Smucker. “Nosso portfólio transformado melhora nossa capacidade de proporcionar um crescimento sustentável de longo prazo e valor para os acionistas”, acrescentou.

No segmento de café, as vendas no varejo caíram 3%, enquanto na divisão de alimentos a receita cresceu 7% e nas de alimentação animal o recuo foi de 39%.

Para o acumulado do ano fiscal de 2024, a JM Smucker espera que a aquisição da Hostess Brands proporcione efeitos positivos nos resultados. A companhia estima que as vendas subam de 8,5% a 9,0%, abaixo da orientação anterior de 8,5% a 9,5%. O lucro por ação ajustado é estimado para entre US$ 9,25 e US$ 9,65, ante projeção de US$ 9,45 a US$ 9,85.

*Com informações da Dow Jones Newswires

