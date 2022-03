JM Smucker registra lucro líquido de US$ 69,7 milhões no 3º tri fiscal de 2022

A empresa de alimentos JM Smucker, dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 69,7 milhões, ou US$ 0,64 por ação, no terceiro trimestre fiscal de 2022, encerrado em 31 de janeiro, informou na terça-feira, 1º de março a companhia. O resultado representa queda de 73% na comparação com os US$ 261,5 milhões, ou US$ 2,32 por ação, registrados em igual período do ano fiscal anterior.

O lucro líquido ajustado foi de US$ 2,33 por ação, acima do consenso de analistas consultados pela FactSet, que previam US$ 2,09 por ação.

A receita líquida somou US$ 2,057 bilhões no período, queda de 1% na comparação anual, com US$ 2,077 bilhões obtidos no terceiro trimestre fiscal de 2021. Analistas consultados pela FactSet esperavam receita de US$ 2,043 bilhões.

A companhia atribuiu o resultado principalmente a uma despesa de depreciação de ativos intangíveis não monetários na divisão de alimentos para animais de estimação nos Estados Unidos.

“Olhando para o futuro, estamos navegando em um ambiente dinâmico liderado pela inflação de custos e interrupções na cadeia de suprimentos”, disse o presidente-executivo Mark Smucker em comunicado aos investidores. “Esperamos que essas pressões continuem no quarto trimestre”, acrescentou.

Para o acumulado do ano fiscal de 2022, a JM Smucker reduziu sua projeção financeira para as vendas com queda entre 1,5% e 0,5%, em comparação com a orientação anterior de queda de 1% para estável.

Agora, a empresa espera lucro líquido ajustado entre US$ 8,35 e US$ 8,65 por ação, em comparação com a orientação anterior de US$ 8,35 a US$ 8,75.

O consenso do FactSet é para EPS de US$ 9,00.

Saiba mais