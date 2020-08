JM Smucker registra lucro líquido de US$ 238 milhões no 1º tri fiscal de 2021

São Paulo, 25 – A empresa de alimentos JM Smucker, dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 237,9 milhões, ou US$ 2,08 por ação, no primeiro trimestre fiscal de 2021, encerrado em 31 de julho, informou a companhia na manhã desta terça-feira. O resultado representa alta de 54% na comparação com os US$ 154,6 milhões, ou US$ 1,36 por ação, registrados em igual período do ano fiscal anterior. O lucro líquido ajustado foi de US$ 2,37 por ação, 50% acima dos US$ 1,58 por ação obtidos em igual período do ano fiscal anterior.

A receita somou US$ 1,97 bilhão no período, alta de 11% na comparação anual com o US$ 1,78 bilhão obtido no primeiro trimestre fiscal de 2020.

Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro líquido ajustado de US$ 1,67 por ação e receita de US$ 1,81 bilhão.

Este foi o quinto trimestre consecutivo em que a companhia registrou alta no lucro líquido, enquanto o desempenho da receita acumula incremento pelo segundo período consecutivo. Empresas de alimentos estão se esforçando para atender à maior demanda em muitos mercados, num momento em que consumidores se ajustam a medidas de distanciamento social que resultaram no fechamento de restaurantes e exigiram mais refeições em casa.

A companhia atribuiu o resultado trimestral, com incremento nas vendas, à maior demanda por alimentos básicos e café durante a pandemia do novo coronavírus.

“Esperamos um impulso contínuo no segundo trimestre e temos o prazer de elevar nossa orientação para o ano inteiro”, disse o CEO da empresa Mark Smucker, em comunicado divulgado para imprensa e investidores. A empresa produz creme de amendoim, cafés, frutas desidratadas e alimentos para pets. No segmento de café, as vendas no varejo subiram 23%, enquanto na divisão de alimentos a receita cresceu 22% e as de alimentação animal avançaram 3%.

Para o ano fiscal de 2021, a JM Smucker elevou sua orientação financeira. Agora a empresa espera lucro líquido ajustado entre US$ 8,20 e US$ 8,60 por ação, ante intervalo de US$ 7,90 a US$ 8,30 por ação. Quanto à receita, a JM Smucker espera estabilidade nas vendas, enquanto antes projetava queda de 1% a 2% na receita.

Veja também