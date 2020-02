JM Smucker registra lucro líquido de US$ 187,4 no 3º tri fiscal de 2020

São Paulo, 26 – A empresa de alimentos JM Smucker, dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 187,4 milhões, ou US$ 1,64 por ação, no terceiro trimestre fiscal de 2020, encerrado em 31 de janeiro, informou a companhia na manhã desta quarta-feira, 26. O resultado representa alta de 54% na comparação com os US$ 121,4 milhões, ou US$ 1,07 por ação, registrados em igual período do ano fiscal anterior.

O lucro líquido ajustado foi de US$ 2,35 por ação, 4% acima dos US$ 2,26 obtidos em igual período do ano fiscal anterior.

Já as vendas líquidas somaram US$ 1,97 bilhão no trimestre, queda de 2% na comparação anual com os US$ 2,01 bilhões obtidos no terceiro trimestre fiscal de 2019. Segundo a companhia, o declínio nas vendas ocorreu em parte por causa do menor volume e mix reduzido no segmento de varejo de ração para pets e queda nos preços dos produtos do segmento de café e da divisão de alimentos.

Este foi o terceiro trimestre consecutivo em que a companhia registrou alta no lucro líquido e queda nas vendas líquidas. “Os resultados do terceiro trimestre foram alinhados às nossas expectativas, beneficiando-se do investimento contínuo em nossos imperativos estratégicos de crescimento e das ações que estamos tomando para melhorar determinadas áreas do negócio”, disse o CEO da companhia, Mark Smucker.

No segmento de café, as vendas no varejo tiveram variação negativa de 0,5%, para US$ 558,8 milhões. As vendas no varejo de ração para pets caíram 4,8%, para US$ 709,9 milhões. Já na Divisão de Alimentos, a receita ficou praticamente estável com variação positiva de 0,04% para US$ 422,9 milhões.

A companhia manteve a orientação financeira para o acumulado do ano fiscal de 2020. A JM Smucker espera recuo de 3% na receita líquida e lucro ajustado entre US$ 8,10 e US$ 8,30 por ação.