JM Smucker registra lucro líquido de US$ 154,6 Mi no 1º trimestre fiscal

São Paulo, 27 – A empresa de alimentos JM Smucker, dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 154,6 milhões, ou US$ 1,36 por ação, no primeiro trimestre fiscal de 2020, encerrado em 31 de julho, informou a companhia nesta terça-feira, 27. O resultado representa alta de 16,2% na comparação com os US$ 133 milhões, ou US$ 1,17 por ação, registrados em igual período do ano fiscal anterior. O lucro líquido ajustado foi de US$ 1,58 por ação.

Já as vendas líquidas somaram US$ 1,78 bilhão no trimestre, queda de 6% na comparação anual. No segmento de café, as vendas no varejo recuaram 4,9%, para US$ 465,7 milhões. As vendas no varejo de ração para pets caíram 0,2%, para US$ 669,9 milhões. Já na Divisão de Alimentos, a receita diminuiu 17% para US$ 402,2 milhões.

Analistas consultados pela FactSet projetavam lucro ajustado de US$ 1,74 por ação e vendas de US$ 1,87 bilhão. Após a divulgação dos resultados financeiros, os papéis da companhia, negociados na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), registravam queda de 8,9%, sendo negociados a US$ 102,88 por ação, às 11h35 (horário de Brasília).

A companhia informou que o recuo na receita líquida deve-se à redução do volume de vendas de alguns produtos, como café, e recuo nos preços nos negócios de café e manteiga de amendoim.

A companhia revisou a orientação financeira para o ano fiscal de 2020. Agora, a JM Smucker espera incremento de até 1% em sua receita líquida, ante previsão de crescimento de 1% a 2%. O lucro ajustado foi reduzido do intervalo de US$ 8,45 a US$ 8,65 por ação para o intervalo de US$ 8,35 a US$ 8,55 por ação.

