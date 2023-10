JK Rowling diz que “aceitaria feliz” ser presa por comentários transfóbicos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 20/10/2023 - 2:21 Para compartilhar:

A autora J.K. Rowling voltou a defender seu posicionamento transfóbico nas redes sociais. Questionada sobre a possibilidade de ser presa caso uma lei tornasse comentários transfóbicos incriminatórios, a autora de Harry Potter disse que “aceitaria feliz” a punição.

A escritora rejeitou abertamente a comunidade transgênero na terça-feira no X , quando postou a foto de uma mensagem – “Repita depois de nós: Mulheres Trans são Mulheres” – que foi projetada nos escritórios do Ministério da Justiça britânico.

“Não”, escreveu Rowling, 58, sem rodeios antes de explicar mais detalhadamente em um tópico.

“Ficarei feliz em cumprir dois anos se a alternativa for o discurso forçado e a negação forçada da realidade e da importância do sexo”, continuou Rowling em X. “Traga o processo judicial, eu digo. Será mais divertido do que nunca no tapete vermelho.”

A afirmação de Rowling diz respeito à uma matéria no Daily Mail, na qual especialistas discutem que um eventual governo liderado pelo Partido Trabalhista, no Reino Unido, tornaria ataques à identidade de gênero uma ofensa criminal.

