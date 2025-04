JINGJIN leva tecnologia inovadora de filtragem móvel ao Brasil

A JINGJIN BRASIL, vem se consolidando como referência em soluções tecnológicas avançadas para o setor mineral, com foco em inovação, sustentabilidade e segurança operacional. A companhia lançou recentemente no mercado nacional sua tecnologia de filtros prensa móveis, uma solução inédita voltada para projetos com menor escala produtiva e condições operacionais desafiadoras.

A estação móvel da JINGJIN representa um avanço significativo no campo da filtragem de materiais, oferecendo autonomia, flexibilidade e agilidade no deslocamento e operação. O equipamento permite que o processo de filtragem seja realizado em diferentes pontos da planta, adaptando-se à necessidade de cada etapa da operação.

Um dos principais destaques dessa solução é sua aplicação em dragagens de barragens de rejeito, onde a variabilidade dos pontos de coleta inviabiliza a instalação de estruturas fixas. Com a mobilidade do filtro, toda a estação pode ser reposicionada conforme a dinâmica da dragagem, otimizando os recursos e ampliando a eficiência operacional.

Além dos ganhos técnicos, a Mobile Platform elimina a necessidade de obras civis permanentes — como fundações e terraplanagem — reduzindo significativamente o impacto ambiental da instalação, em consonância com as melhores práticas de ESG.

Essa tecnologia já está em operação na Bahia e promete revolucionar a gestão de rejeitos em áreas remotas, contribuindo para um modelo de mineração mais moderno, eficiente e sustentável. Paralelamente, a empresa implantou mais de 20 equipamentos estáticos em operações de mineração do quadrilátero ferrífero, fortalecendo a produtividade com redução de custos e maior segurança operacional.

A JINGJIN BRASIL faz parte do grupo PST HOLDING, cujo sócio Paulo Soares Toledo exerce função relevante nas operações da empresa de origem chinesa. A PST atua há mais de 30 anos no setor minerário brasileiro, como produtor e trader de minerais ferrosos e não ferrosos. Suas subsidiárias somam uma produção anual superior a 3,5 milhões de toneladas e geram mais de 500 empregos diretos, operando em regiões onde se concentram algumas das principais jazidas minerais do país.

Com esse movimento, a JINGJIN reforça seu compromisso com a modernização da mineração brasileira, oferecendo soluções que aliam inovação, sustentabilidade e competitividade. Com informações do Brasil Mineral, JingJin Brasil e PST Holding.