Jimmy Fallon ‘invade’ show dos Jonas Brothers para fazer um cover do The Killers

O comediante Jimmy Fallon, 48, fez uma aparição surpresa em um show dos Jonas Brothers na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, no último domingo, 13.

Os irmãos se apresentavam no Yankee Stadium na segunda noite da turnê The Tour quando o apresentador do The Tonight Show subiu ao palco para fazer um cover da música Mr. Brightside, da banda The Killers.

Fallon foi recebido com entusiasmo pela plateia, que cantou o refrão junto com ele. Um vídeo do momento foi compartilhado pelo próprio apresentador nesta segunda, 14.

“Muito obrigado aos Jonas Brothers por me darem o lugar de convidado surpresa na turnê The Tour. E obrigado ao Yankee Stadium por transformá-lo na maior festa de karaokê do mundo. Esta é uma daquelas noites que nunca vou esquecer”, escreveu.

Outros vídeos do momento também foram compartilhados por fãs que estavam presentes no local. “Eu literalmente pensei que tinha alucinado vendo Jimmy Fallon cantando Mr. Brightside no show dos Jonas Brothers no Yankee Stadium”, escreveu uma internauta.

