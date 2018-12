Jimmy, de Franca, quer coroar ano especial com título da Copa Super 8

Franca e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 14h, no Pedrocão, na decisão da Copa Super 8, e Jimmy espera coroar um ano especial. O ala da equipe paulista vai disputar sua quinta final em cinco torneios em 2018 e pode conquistar o terceiro título. A partida terá transmissão da Band, ESPN e Fox Sports.

Ainda por Mogi das Cruzes, Jimmy foi vice-campeão da Liga das Américas e do NBB 10. Depois foi campeão paulista e da Liga Sul-Americana por Franca. “Jogo com a camisa 18, então o ano de 2018 tinha que ser bom”, brinca o ala, eleito ainda o melhor defensor do NBB 10.

“Trabalhei muito, me dediquei muito, e as conquistas são frutos disso. Mudei de time, voltei à seleção, conquistei títulos, amarguei algumas derrotas. Estou muito feliz por tudo isso. Foi um ano quase perfeito.”

Para chegar à final, Franca, que fechou o ano com a melhor campanha do NBB 11 e, por isso, decidirá em casa, passou por São José (81 a 71) nas quartas e Paulistano (79 a 67) na semi. Já o Flamengo eliminou Minas (92 a 74) e Botafogo (99 a 88).

“É um jogo muito importante para o nosso planejamento porque vale vaga na Liga das Américas. Jogar os principais torneios internacionais é muito importante, é uma experiência muito boa, e por isso vamos com tudo em busca desse título e da vaga”, analisa Jimmy.

“Será uma grande partida, os elencos são equilibrados. Quem estiver em um dia melhor, será campeão. É um jogo importante e todo mundo quer ganhar. O público vai terá um presentão de final de ano.”

Conhecido como Mad Dog (Cachorro Louco) por causa do seu estilo de jogo agressivo em quadra, Jimmy não se acomoda com o bom momento. Pelo contrário. O ala promete ainda mais empenho para fechar o ano com mais um título e começar 2019 ainda melhor. “Vou seguir trabalhando muito para o ano ser ainda melhor que o que está acabando. Não podemos relaxar nunca. Se vacilar, vem alguém e passa por cima de você. Vou dar minha alma em quadra para seguirmos levantando taças e fazendo história em Franca.”