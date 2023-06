Jimmy Butler conhece futebol do Flamengo e diz que jogará basquete no clube: ‘Daqui 5 anos’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 17:20 Compartilhe

Jimmy Butler jamais escondeu sua idolatria pelo Brasil. Derrotado pelo Denver Nuggets na final da NBA, o astro do Miami Heat está no Rio de Janeiro e fez questão de visitar o Flamengo. Depois de ir ao gramado e cumprimentar as estrelas da equipe carioca, ele prometeu defender o time de basquete rubro-negro “daqui cinco anos.”

Butler disputou um embate 2 contra 2 diante do goleiro Hugo Souza e o astro Gabigol e fez juras de amor ao clube. Com a camisa rubro-negra com o número 22 às costas, voltou a se declarar ao Brasil e se colocou à disposição do Flamengo após se apaixonar pelo café brasileiro. “Eu amei, amo tudo do Brasil”, disse, surpreso com a bebida quente.

Logo depois, beijou o símbolo do Flamengo e surpreendeu. “Me sinto muito bem, me sinto parte do time, parte clube. Sinto que pertenço aqui e já sabe, se precisar de um jogador do meu calibre, peça para seu pessoal ligar para o meu pessoal”, afirmou, mostrando-se estar bem informado sobre o time de basquete do clube, que já conquistou o Mundial. “Em breve vou vir para cá, em cinco anos eu vou estar aqui, só que será em uma quadra de basquete.”

Questionado se gostaria de defender as cores da equipe, ele foi direto: “Eu iria amar fazer isso. Eu já falei sobre isso com alguns amigos brasileiros que no final da minha carreira eu realmente quero jogar no Flamengo e representar esse país no basquete”, admitiu.

Depois de jogar basquete, Butler foi para o gramado, conheceu os jogadores e disputou alguns pênaltis. Como atacante, apesar de chutar o chão, conseguiu marcar e vibrou muito. Ainda celebrou defender cobrança do camisa 10.

Gabigol foi o responsável por apresentar o clube a Butler. O jogador de basquete aproveitou para elogiar o artilheiro. “Ele é muito bom no que faz e sou um grande fã dele. Sem dúvidas, um grande ídolo para esse País, que eu amo muito”, disse. “Eu já queria passar um tempo com ele, almoçar e fazer alguns gols por aqui.”

