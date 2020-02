Jim Carrey é acusado por fãs de cantar repórter durante entrevista de “Sonic”

O ator Jim Carrey dividiu opiniões nos comentários de um vídeo, no qual ele concede entrevista para falar sobre o filme “Sonic: O Filme”, que estreia nesta quinta-feira (13) nos cinemas nacionais.

Em dado momento da entrevista, mais precisamente 1min40s do vídeo, a repórter Charllote Long pergunta ao ator o que falta Jim fazer em sua “lista de desejos”. Na sua resposta, Carrey foi direto “Só você”.

Charllote fica desconcertada e ri, “uau”, o ator ainda completa: “Só isso. Tudo Já foi feito”. A repórter diz que não sabe o que fazer em relação a isso. Jim mais uma vez responde sem desvios: “Só aceite”.

Vote:

As 50 mais sexy de 2020

Os 50 mais sexy 2020

Nos comentários do vídeo, no canal da Heatworld, as opiniões se dividiram. Alguns criticaram chegando até a dizer que o ator é um “ser humano nojento”, já outros defenderam, com a justificativa de que Carrey fez uma piada.

O ator que já interpretou vários personagens cômicos no cinema, desta vez será o vilão Dr. Ivo Robotnik em “Sonic: O Filme”.