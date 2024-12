Jill Biden visita terra de antepassados no sul da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/12/2024 - 13:01 Para compartilhar:

MESSINA, 4 DEZ (ANSA) – A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, visitou nesta quarta-feira (4) a pequena cidade de Gesso, na Sicília, sul da Itália, terra natal de seus bisavós.

A esposa do presidente Joe Biden viajou ao país para participar de um evento militar na região, mas fez questão de visitar o povoado que abriga suas raízes.

Acompanhada da filha Ashley, a primeira-dama presenteou o vilarejo de 600 habitantes, na província de Messina, com um azevinho europeu, semelhante ao americano.

“Espero que esta árvore permaneça forte para as gerações futuras, como um símbolo do vínculo duradouro de Gesso com seus filhos do outro lado do oceano, para que nossas raízes se fortaleçam e cresçam juntas”, afirmou a ítalo-americana ao prefeito Federico Basile, que anunciou que pedirá à Câmara Municipal que conceda cidadania honorária a Jill Biden.

“Estou grata de estar aqui em Gesso, um lugar tão bonito.

Olho para vocês e sinto o calor de casa diante de tanta gentileza. Por vocês terem nos recebido tão bem, me lembrarei deste dia e o manterei em meu coração”, acrescentou a primeira-dama dos EUA.

Ela nasceu como Jill Tracy Jacobs, porém o sobrenome original de sua família italiana paterna era Giacoppa, mas seu avô o anglicizou.

“Se meus bisavós pudessem nos ver, estariam felizes, não porque sou a primeira-dama [americana], mas porque seus bisnetos se mantêm conectados com as próprias raízes”, afirmou Jill.

(ANSA).