Jill Biden participará de hasteamento da bandeira dos EUA na Unesco

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, vai assistir ao hasteamento da bandeira americana na Unesco nesta terça-feira (25), em Paris, durante uma visita oficial na intenção de reafirmar o compromisso restaurado no final de junho entre Washington e esta agência da ONU.

Biden chegou na segunda-feira para sua primeira visita oficial na França desde que seu marido, Joe Biden, assumiu a Casa Branca.

Acompanhada por sua filha Ashley, elas foram recebidas nesta terça por Brigitte Macron, esposa do presidente francês, no Palácio do Eliseu.

Mas o evento principal de sua viagem será uma visita à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), um símbolo do retorno de Washington para o órgão desde que o ex-presidente Donald Trump (2017-2021) assinou a saída.

Apesar da oposição da Rússia e da China, os EUA voltaram a fazer parte da organização em 30 de junho.

Biden fará um discurso na sede da instituição ao lado da diretora-geral, Audrey Azoulay.

Os Estados Unidos “realmente organizaram a visita da primeira-dama em torno da Unesco. Só vão tratar do bilateral nas horas vagas, e não o contrário”, celebrou uma fonte da ONU.

“Faz muito mais sentido que seja Jill Biden” a assistir ao hasteamento da bandeira, uma “ex-professora com muitos compromissos relacionados com a educação” e que foi “uma das primeiras a apoiar o regresso dos Estados Unidos à Unesco”, considerou a mesma fonte.

A agenda de Biden segue com uma visita ao cemitério americano no Reino Unido na quarta-feira, onde prestará “homenagem aos soldados americanos que perderam a vida” na Segunda Guerra Mundial.

A primeira-dama concluirá a viagem no Monte Saint-Michel, Patrimônio da Humanidade, para “destacar a importância de preservar os patrimônios culturais em todo o mundo”, segundo seu programa.

jf/cf/fz/thm/sag/mb/ms/aa

