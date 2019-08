Jihadistas derrubam avião do regime sírio e capturam piloto

Um avião do governo sírio foi abatido por extremistas nesta quarta-feira (14), no noroeste do país, e seu piloto, capturado – anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), afirmando que é a primeira vez que isto acontece desde o início da escalada militar, nos últimos meses.

O aparelho, um caça Sukhoi, sobrevoava uma zona ao leste de Khan Sheikhun, uma cidade-chave do sul da província de Idlib, disse o diretor da ONG, Rami Abdel Rahman, que acrescentou que o piloto está “nas mãos” dos jihadistas do Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-braço sírio da Al-Qaeda). Eles controlam a região.