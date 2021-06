Jiboia de 2 metros é encontrada em banheiro de restaurante no Ceará

Uma jiboia de quase dois metros de comprimento foi encontrada dentro do banheiro feminino de um restaurante às margens da rodovia CE-362, entre os municípios de Sobral e Massapê, no Ceará, nesta terça-feira (8). As informações são do G1.

A cobra foi vista por funcionárias do estabelecimento no momento em que realizavam a limpeza do banheiro. O Corpo de Bombeiros foi avisado pelo proprietário do local e resgatou o animal.

Apesar de ser um animal com comportamento pacífico, não possuir peçonha ou veneno, a jiboia pode chegar a quatro metros de comprimento e assustar muita gente.

O Corpo de Bombeiros recomenda que, no caso de animais silvestres serem avistados, a população acione a entidade imediatamente par que o animal seja resgatado de forma segura.

Veja também