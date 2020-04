JHSF: vendas contratadas crescem 130% no 1º tri ante 1 ano em prévia operacional

A JHSF Participações informa a prévia dos resultados operacionais em incorporação do primeiro trimestre, no qual registrou aumento nas vendas contratadas de 130,5% sobre o mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 99,8 milhões. A companhia destaca o aumento de 143,5% na Fazenda Boa Vista, com R$ 77,2 milhões. Os demais lançamentos não têm comparativo, Fasano Cidade Jardim, lançado em setembro de 2019, e Boa Vista Village, em fase de pré-lançamento, respectivamente com vendas de R$ 9,5 milhões e R$ 13,1 milhões.