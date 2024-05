JHSF: Liminar que paralisava obras do Complexo Boa Vista é suspensa pelo TJ-SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/05/2024 - 16:17 Para compartilhar:

A JHSF informou na noite de sexta-feira, 17, que o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a liminar que havia paralisado as obras do complexo Boa Vista, em Porto Feliz (SP).

O empreendimento foi embargado em abril por uma decisão do TJ-SP, tomada em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. A alegação do MP era de que o tamanho do complexo não foi considerado na elaboração dos estudos de impacto ambiental durante o licenciamento, porque as licenças foram obtidas aos poucos.

A liminar impactava as obras dos empreendimentos Fazenda Boa Vista, Boa Vista Village e Boa Vista Estates. O complexo é um dos principais projetos da JHSF.