JHSF: Hotel Fasano Angra dos Reis retoma atividades a partir do dia 15/08

A JHSF Participações anunciou nesta quarta-feira, 22, a reabertura das operações do Hotel Fasano Angra dos Reis a partir do dia 15 de agosto. Em fato relevante, a companhia afirma que o Grupo Fasano tem seguido as determinações do governo do Estado do Rio de Janeiro, além das orientações e protocolos da Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OMS).

O hotel vai reabrir gradualmente os apartamentos, “com avaliação constante da manutenção da segurança e do bem-estar dos hóspedes, colaboradores e da comunidade em geral, com todas as práticas e protocolos de prevenção”, diz a JHSF.

Veja também